Никольские врачи при лечении ребенка перепутали лейкоз с бронхитом

В Пензенской области суд оштрафовал Никольскую районную больницу за ненадлежащее оказание медицинской помощи ребенку. Как сообщается на сайте облпрокуратуры, врачи лечили его от бронхита, но оказалось, что у него — лейкоз.

По данным обвинения, в 2016 году несовершеннолетний не раз лежал в стационаре никольской больницы, был на амбулаторном лечении — медики боролись с острым бронхитом. Когда выяснилось, что диагноз ошибочной, его в тяжелом состоянии доставили областной онкоцетр, там удалось добиться стойкой ремиссии заболевания.

«Согласно акту внеплановой документальной проверки министерства здравоохранения области и заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи, постановке диагноза, эвакуации его в профильное лечебное учреждение были допущены нарушения стандарта первичной медико-санитарной помощи детям (не проведены необходимые исследования), неправильно интерпретирован общий анализ крови. Медицинская помощь оказана не в полном объеме, диагноз «острый лейкоз» заподозрен несвоевременно, при медицинской эвакуации ребенок перемещался в одном автомобиле с другими больными и медицинским инвентарем, без постоянного контроля со стороны фельдшера», — сообщает официальный представитель областной прокуратуры Светлана Артамонова.

С ГБУЗ «Никольская районная больница» взыскана компенсация морального вреда — 200 тыс. рублей, а также штраф за нарушение прав, установленных законом о защите прав потребителей.