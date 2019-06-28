С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
В Беково женщина не смогла выйти из горящего дома и погибла — СКР
В Пензенской области за неделю произошло почти 100 пожаров
Животные ни в чем не виноваты. Волонтеры сообщают о страшной ситуации в Чемодановке
В поселке Чаадаевка полыхал барак. ВИДЕО
В Пензе за сутки сбили двух велосипедистов
Спецмашины закрыли выезд. Пензенец жалуется на пробку в Арбеково
Жители поселка в Пензенском районе нашли в реке труп
Пензенцу сломали ногу в арбековском кафе
Неподалеку от Новозападного кладбища загорелся лес
В центре Пензы женщине потребовалась помощь спасателей

Никольские врачи при лечении ребенка перепутали лейкоз с бронхитом

28 июня в 14:15 260 просмотров
, врачи лечили его от бронхита, но оказалось, что у него — лейкоз.

" data-title="Никольские врачи при лечении ребенка перепутали лейкоз с бронхитом — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области суд оштрафовал Никольскую районную больницу за ненадлежащее оказание медицинской помощи ребенку. Как сообщается на сайте облпрокуратуры, врачи лечили его от бронхита, но оказалось, что у него — лейкоз.

По данным обвинения, в 2016 году несовершеннолетний не раз лежал в стационаре никольской больницы, был на амбулаторном лечении — медики боролись с острым бронхитом. Когда выяснилось, что диагноз ошибочной, его в тяжелом состоянии доставили областной онкоцетр, там удалось добиться стойкой ремиссии заболевания.

«Согласно акту внеплановой документальной проверки министерства здравоохранения области и заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи, постановке диагноза, эвакуации его в профильное лечебное учреждение были допущены нарушения стандарта первичной медико-санитарной помощи детям (не проведены необходимые исследования), неправильно интерпретирован общий анализ крови. Медицинская помощь оказана не в полном объеме, диагноз «острый лейкоз» заподозрен несвоевременно, при медицинской эвакуации ребенок перемещался в одном автомобиле с другими больными и медицинским инвентарем, без постоянного контроля со стороны фельдшера», — сообщает официальный представитель областной прокуратуры Светлана Артамонова.

С ГБУЗ «Никольская районная больница» взыскана компенсация морального вреда — 200 тыс. рублей, а также штраф за нарушение прав, установленных законом о защите прав потребителей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...