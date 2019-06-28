В Спутнике наградили юных пловцов Поволжья (видео)

Церемония награждения победителей и участников сразу двух турниров по плаванию состоялась в Городе Спутнике в субботу, 22 июня.

Традиционно свои итоги подвела Детская лига плавания «Поволжье», проводившая в этом году в бассейне «Дельфин» заключительный этап межрегионального кубка и турнир памяти самого молодого Героя России Марины Плотниковой.

«Почти тысяча детей из 70 городов и 20 регионов прибыли к нам на соревнования, и где, как не в Городе Спутнике, провести торжественный праздничный вечер в честь этих ребят. Мы делаем спортивные соревнования праздником, которого ждут. В Спутнике этот наш девиз удается воплотить», — рассказал председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Торжества продолжались почти четыре часа. На сцену за дипломами и кубками поднимались пловцы-многоборцы, в перерывах детей развлекал талисман лиги — белый медведь, а завершился праздник салютом над фонтанной площадью.

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