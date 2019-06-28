С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
Михаил Шац: Сейчас со сцены можно говорить что угодно
Кузнечанка просит отремонтировать стучащие качели
Чудо с разными глазками. Пензенцы спасли удивительного щенка
Белозерцев оценил проект по производству пензенской земляники
В сильном стрессе. Пензячка нашла измученного котика
Пензенского ягуара накормили мясным тортом. ВИДЕО
Губернатор выразил соболезнования родным Ольги Кукарцевой
Депутаты утвердили эмблему Пензы
Павел Воля трогательно поздравил жену с днем рождения
Утин объяснил, кто должен прибираться на помойках

В Спутнике наградили юных пловцов Поволжья (видео)

28 июня в 14:58 146 просмотров
, 22 июня.

" data-title="В Спутнике наградили юных пловцов Поволжья — Пенза-пресс, рунет за день">

Церемония награждения победителей и участников сразу двух турниров по плаванию состоялась в Городе Спутнике в субботу, 22 июня.

Традиционно свои итоги подвела Детская лига плавания «Поволжье», проводившая в этом году в бассейне «Дельфин» заключительный этап межрегионального кубка и турнир памяти самого молодого Героя России Марины Плотниковой.

«Почти тысяча детей из 70 городов и 20 регионов прибыли к нам на соревнования, и где, как не в Городе Спутнике, провести торжественный праздничный вечер в честь этих ребят. Мы делаем спортивные соревнования праздником, которого ждут. В Спутнике этот наш девиз удается воплотить», — рассказал председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Торжества продолжались почти четыре часа. На сцену за дипломами и кубками поднимались пловцы-многоборцы, в перерывах детей развлекал талисман лиги — белый медведь, а завершился праздник салютом над фонтанной площадью.

Лето — сезон ярких событий в Спутнике. Узнайте, на что попасть в следующие выходные, в разделе «Афиша» на сайте (0+) penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...