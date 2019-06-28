Десятки килограммов снаряжения на себе, дым, застилающий все вокруг, и языки пламени, щекочущие пятки и нервы. Сегодня я и шесть коллег-журналистов из Пензы испытали на себе, каково это — оказаться в центре бушующего пожара. Думаю, это приключение вряд ли кто-то из нас когда-нибудь забудет.

«К такому жизнь меня не готовила», — эта мысль стала лейтмотивом моего сегодняшнего утра. Сначала она промелькнула в голове, когда я увидела надпись «огневая полоса». Во второй раз — когда нас встретили представители МЧС и рассказали, в чем суть квеста. Провести его для пензенских СМИ в рамках традиционных соревнований пожарных решили впервые.

В третий раз — когда на нас надели полный комплект снаряжения и вывели на ту самую огневую полосу, которая к тому времени полностью соответствовала своему названию — полыхала огнем. Дальше лично для меня все было, как в тумане. Точнее, в дыму. Но обо всем — по порядку.

Прежде всего, нас ввели в курс дела. Соревнования проводят не просто для пожарных, а для газодымозащитников. Стать газодымозащитником может не каждый пожарный, это своеобразная элита службы, спецназ пожарной охраны. И сегодня нам предстояло на день стать спецназовцами.

Журналистам предложили пройти те же испытания, что и участникам соревнований: на огневой полосе было подготовлено семь различных снарядов. Которые, честно говоря, пробудили во мне целый «букет» дремавших внутри страхов, таких как клаустрофобия, боязнь высоты, огня и так далее.

После того, как с нами провели необходимый инструктаж, журналистов повели переодеваться. Сотрудники МЧС помогли нам надеть все необходимое снаряжение: штаны, куртку, пояс, дыхательный аппарат, каску и специальные перчатки — краги.

Полный комплект формы весит около 20 (!) килограммов, и когда баллон с воздухом, который повесили мне на плечи, чуть было не притянул меня к земле, я поняла, что молодецкий «запал» и уверенность в своих силах стремительно начинают меня покидать. В снаряжении газодымозащитника чувствуешь себя, как космонавт или водолаз-глубоководник. А еще тебе очень, очень жарко.

К слову, на одевание у нас ушло, как минимум, минут 10, и остается только поражаться тому, как профессиональные пожарные проделывают это за считанные секунды.

К тому времени, когда мы вернулись на огневую полосу, соревнования уже начались и был разожжен огонь, потому дым распространился на все окружающее пространство. Дышать без противогазов было уже довольно тяжело, видимость тоже была затруднена. Мы оказались посреди имитации огромного «пожара».

Испытания состояли из семи снарядов. Сначала мы, следуя за сотрудником МЧС, прошли через лабиринт, имитирующий задымленный дом. Ходы были довольно узкими, мы двигались шеренгой друг за другом, и я бы сказала, что у меня появились первые вспышки клаустрофобии, если бы уже не испытала это чувство на этапе надевания противогаза.

После лабиринта нас повели на задымленную эстакаду. Требовалось пройти по ней и спуститься по металлическому столбу, обхватив его руками и ногами. Здесь, наверное, я ощутила самый большой прилив адреналина, потому что боязнь высоты в моем списке страхов занимает почетное первое место.

Правда, оказалось все вовсе не так страшно: нам помогли спуститься, буквально передали «из рук в руки». Само собой, у профессионалов подобные действия должны быть отточены, и на спуск у них есть лишь одно мгновение.

Третий снаряд называется «рукоход». Тут многие (но не все, конечно) спасовали и просто прошли под ним. Я даже не стала пытаться пройти его на руках, потому что снаряжение было нереально тяжелым, а в случае падения можно было угодить в огонь.

Дальше мы по очереди пролезли через металлическую трубу, имитирующую кабельный коллектор. Было сыро и дымно, но с этим заданием все справились без особых проблем.

Пятый снаряд — подвесной трап над приямком [углубление в земле]. Нужно было быстро пройти по качающемуся на тросах «мосту», держась за поручни, тем самым проверив свой вестибулярный аппарат и равновесие.

Затем нас ждала очередная эстакада. Нужно было подняться по ступенькам и преодолеть макет железнодорожной цистерны, из которого валит огонь и дым, после чего — снова спуститься. Преодолеть горящее пламя можно было только одним способом — перепрыгнув через него, а это безопаснее всего было осуществить, упершись руками в перила, поднявшись на них и перебросив себя на другую сторону. Наличие лишних 20 килограммов на теле не упрощало задачу, но с заданием все справились.

Последним испытанием стала «стрельба» по мишени из пожарного ствола. Совместными усилиями пензенские журналисты заполнили ее водой, успешно завершив испытания на огневой полосе.

Приятной неожиданностью стало награждение памятными сертификатами, подтверждающими, что мы прошли пожарный квест «Выход есть». Заместитель начальника регионального ГУ МЧС Алексей Рыжов пожал каждому руку и поздравил с боевым крещением.

Что хочется сказать по итогам квеста. К сожалению, сегодня практически ни один рабочий день представителей СМИ не обходится без новостей о пожарах. Мы пишем о причинах и последствиях возгораний, и это стало обыденной частью нашей работы. Но такие квесты позволяют взглянуть на все другими глазами, осознать, что за каждым потушенным домом и каждой спасенной жизнью — сложная и самоотверженная работа. Такую действительно осилит не каждый. Я бы, наверное, не осилила. Но полученный опыт однозначно считаю ценным и благодарна за него.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».