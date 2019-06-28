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Вымирающий вид носорогов намерены спасти с помощью оплодотворения в пробирке

28 июня в 15:19 120 просмотров
, ведь этот вид находится на грани исчезновения.

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Ученые нашли способ появления новых особей северного белого носорога, ведь этот вид находится на грани исчезновения.

Как сообщает indicator.ru, последний самец умер в марте прошлого года, остались только две самки, которые живут в заповеднике, но они не могут вынашивать потомство. Вид был распространен в нескольких странах Африки, расположенных южнее Сахары. Животное достигает 4,5 м в длину без хвоста и весит до 3,6 тонн. Продолжительность жизни — 40−50 лет.

Исследователи намерены отобрать у оставшихся самок яйцеклетки и оплодотворить их замороженными сперматозоидами умершего самца. Эмбрион трансплантируют в матку южного белого носорога.

Также ученые работают над тем, чтобы трансформировать клетки кожи в стволовые, а затем преобразовать их в первичные половые клетки, отмечает издание.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-1845370/

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