Вымирающий вид носорогов намерены спасти с помощью оплодотворения в пробирке

Как сообщает indicator.ru, последний самец умер в марте прошлого года, остались только две самки, которые живут в заповеднике, но они не могут вынашивать потомство. Вид был распространен в нескольких странах Африки, расположенных южнее Сахары. Животное достигает 4,5 м в длину без хвоста и весит до 3,6 тонн. Продолжительность жизни — 40−50 лет.

Исследователи намерены отобрать у оставшихся самок яйцеклетки и оплодотворить их замороженными сперматозоидами умершего самца. Эмбрион трансплантируют в матку южного белого носорога.

Также ученые работают над тем, чтобы трансформировать клетки кожи в стволовые, а затем преобразовать их в первичные половые клетки, отмечает издание.