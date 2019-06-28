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Виктор Кувйцев предложил сделать программу по ремонту бассейнов

28 июня в 15:45 84 просмотра

В Пензе на сессии Гордумы 28 июня депутаты поинтересовались у начальника городского управления образования Юрия Голодяева состоянием бассейнов в школах и детсадах.

Чиновник сообщил, что в школах все бассейны, кроме одного, отремонтированы. Хуже ситуация — с детскими садами, там нужно привести в порядок восемь.

«Восстановили все бассейны в школах, за исключением фасадов. По детским садам картина иная — в некоторых учреждениях они не работают около 15 лет, конструкции приходят в негодность. Давайте вместе с вами сформируем программу, определим последовательность действий — какую часть сделаем в 2020 году, а какие необходимо разбирать и переделывать — на эти работы закажем проектно-сметную документацию», — сказал Виктор Кувайцев.


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