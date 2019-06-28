Улицу Пушкина перегородили две искореженные легковушки

28 июня в Пензе произошло ДТП, из-за которого почти полностью оказалась перекрыта дорога на улице Пушкина.

Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» примерно в четыре часа дня. Судя по опубликованным фото, столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Первая встала поперек дороги, свободной осталась только одна полоса — по направлению в центр. Из-за этого образовалась огромная пробка. Пользователи посоветовали водителям искать пути объезда.

В результате столкновения машины получили сильные повреждения. Есть ли пострадавшие люди, не известно, но на кадрах видно, что на месте работали сотрудники «скорой».

Официальной информации о случившемся нет.