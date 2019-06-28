С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Мэр Пензы выразил соболезнования близким Ольги Кукарцевой
Михаил Шац: Сейчас со сцены можно говорить что угодно
В Спутнике наградили юных пловцов Поволжья
Кузнечанка просит отремонтировать стучащие качели
Чудо с разными глазками. Пензенцы спасли удивительного щенка
Белозерцев оценил проект по производству пензенской земляники
В сильном стрессе. Пензячка нашла измученного котика
Пензенского ягуара накормили мясным тортом. ВИДЕО
Губернатор выразил соболезнования родным Ольги Кукарцевой

Пензенскую сельхозтехнику оценили российские и зарубежные предприятия

28 июня в 17:32 230 просмотров
«День поля».

" data-title="Пензенскую сельхозтехнику оценили российские и зарубежные предприятия — Пенза-пресс, рунет за день">

28 июня в селе Тимирязево Башмаковского района Пензенской области прошел ежегодный сельскохозяйственный праздник «День поля».

«За последние годы сельское хозяйство в России и Пензенской области развивается, несмотря на сложности, в том числе связанные с неблагоприятными погодными условиями, а именно — недостаточное количество осадков у нас в регионе», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что пензенские аграрии демонстрируют добросовестное отношение к своему делу, применяют современные материалы и технику, прикладывая большие усилия для достижения высоких результатов.

«Государство и правительство Пензенской области оказывают всяческую поддержку агробизнесу, уделяя особое внимание малому и среднему предпринимательству», — отметил он.

В рамках торжественного открытия «Дня поля» благодарностями губернатора вручили представителям областных сельхозпредприятий.

Также Иван Белозерцев ознакомился с продукцией, которую производит в районах малый и средний бизнес. Он осмотрел экспозицию сельскохозяйственной техники, в том числе — производимой в Пензенской области.

«Наша сельхозтехника — недорогая, высокопроизводительная, качественная, ее оценили предприятия разных регионов России и за рубежом. Радует, что на пензенских заводах выпускают конкурентоспособные машины», — сказал он.

Всего в мероприятии приняли участие около 20 ведущих российских и зарубежных производителей и дилеров, было представлено более 60 образцов современных агрегатов. Площадкой для проведения «Дня поля» стал семенной завод ООО «УК «Русмолко», сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/168290/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...