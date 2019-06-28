Пензенскую сельхозтехнику оценили российские и зарубежные предприятия

«За последние годы сельское хозяйство в России и Пензенской области развивается, несмотря на сложности, в том числе связанные с неблагоприятными погодными условиями, а именно — недостаточное количество осадков у нас в регионе», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что пензенские аграрии демонстрируют добросовестное отношение к своему делу, применяют современные материалы и технику, прикладывая большие усилия для достижения высоких результатов.

«Государство и правительство Пензенской области оказывают всяческую поддержку агробизнесу, уделяя особое внимание малому и среднему предпринимательству», — отметил он.

В рамках торжественного открытия «Дня поля» благодарностями губернатора вручили представителям областных сельхозпредприятий.

Также Иван Белозерцев ознакомился с продукцией, которую производит в районах малый и средний бизнес. Он осмотрел экспозицию сельскохозяйственной техники, в том числе — производимой в Пензенской области.

«Наша сельхозтехника — недорогая, высокопроизводительная, качественная, ее оценили предприятия разных регионов России и за рубежом. Радует, что на пензенских заводах выпускают конкурентоспособные машины», — сказал он.

Всего в мероприятии приняли участие около 20 ведущих российских и зарубежных производителей и дилеров, было представлено более 60 образцов современных агрегатов. Площадкой для проведения «Дня поля» стал семенной завод ООО «УК «Русмолко», сообщили в пресс-центре облправительства.