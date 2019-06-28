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Центробанк повысил курсы валют

28 июня в 17:44 188 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 июня.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 63,0452 руб. до 63,0756 руб., а курс евро — с 71,6635 руб. до 71,8179 руб.

Золото будет стоить 2 865,87 рублей за грамм, серебро — 30,87, платина — 1 654,79, палладий — 3 112,87 руб./гр.


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