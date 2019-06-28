«Поплыли, ребят». Пензенцы рассказали в Сети о затопленных дорогах

Жители Пензы поделились в Сети видеозаписями и фотографиями затопленных дорог после ливня.

Кадры появились в группе соцсети «ВКонтакте». Пользователи рассказали, что проезжие части затопило днем 28 июня. Местные жители принялись шутить о том, что благодаря этому они смогли побывать на море.

«Поплаваем, ребят», — написал Андрей.

«Лучше, чем в Венеции», — поддержал его Сергей.

«Ура, я тоже смог побывать на море», — пошутил Алекс.

«Пересаживаемся с машин на лодки», — предложил Максим.

«Да тут не простая, а целая подводная лодка нужна. Шикарные ливневки у нас», — отметил Михаил.

Кроме того, в группе появилась фотография, на которой видно, как из ливневки на улице Московской под напором выливается вода.

Напомним, это не первый случай, когда после сильного дождя проезжие части превращаются в реки. Например, такая проблема существует в микрорайоне ГПЗ-24. Там на улице Антонова в гигантской луже утонул автомобиль.