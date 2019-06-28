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«Терпеть не могу пробки». Ольга Бузова обвинила дождь в заторах на дорогах

28 июня в 17:57 116 просмотров

Телеведущая и певица Ольга Бузова порассуждала в своем Instagram-аккаунте на тему пробок в Москве.

«Как дождь в Москве — так сразу пробки. Не понимаю, как это влияет? Да, где большие лужи, едут чуть тише. Ну, а в целом ничего больше не меняется, но заторов — масса. Ненавижу пробки, не люблю длинные светофоры, которые эти пробки создают, а еще терпеть не могу спрятанные камеры, которые ставят не ради безопасности движения, а просто для увеличения количества штрафов. Прятать камеры нельзя! Людей надо мотивировать, чтобы они не превышали скорость, а не просто ловить исподтишка», — написала звезда.

Пользователи в комментариях поддержали Ольгу, отметив, что из-за пробок они теряют практически половину жизни. «Постоянно в Москве пробки», «да, часто основная причина — дождь», «да ну еще и многие ПДД не соблюдают, от сюда и пробки, а вообще, тебе идет быть за рублем, красотка», — писали они.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/buzova86/

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