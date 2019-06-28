Артисты «Пензаконцерта» посвятили итоговое выступление юбилею региона (видео)

Артисты «Пензаконцерта» закрыли творческий сезон. Теперь они отправляются на каникулы. Свой итоговый концерт музыканты посвятили юбилею региона.

Заводными мелодиями гостей еще в фойе встречали участники коллектива «Казачья застава». На этом празднике музыки не было места минорным аккордам и лирическим произведениям. Попрощаться с артистами «Пензаконцерта» ценителям их творчества придется всего на месяц — именно столько продлятся летние каникулы музыкантов.

В итоговом концерте очередного творческого сезона приняли участие девять ансамблей. Это практически все коллективы «Пензаконцерта» за исключением Губернаторской симфонической капеллы, которая завершила свой сезон 23 июня. Артисты постарались сделать музыкальный вечер ярким и запоминающимся. Со сцены прозвучали известные народные и эстрадные песни.

В исполнении артистов зрители услышали также произведения пензенских авторов. Концерт был посвящен юбилею региона и назывался «Путешествие по Сурскому краю за 80 лет».

Конечно, когда подводят итоги, также строят планы на будущее. Музыканты уже начали готовиться к следующему сезону. Работы будет много. Особенно у ансамбля «Вольница»: в 2020 году коллектив будет отмечать юбилей.

«К 25-летию коллектива будем готовиться после отпуска. В 2019 году мы еще хотим дать два концерта — «Неповторимый край мой пензенский» (6+) и «Золотые хиты Вольницы» (6+), — рассказал Заслуженный работник культуры РФ, руководитель и солист ансамбля «Вольница» Вячеслав Гуляевский.

Музыканты будут отдыхать до 1 августа, а после этого вновь приступят к репетициям. Новый творческий сезон откроется в конце сентября, сообщает телеканал «Экспресс».