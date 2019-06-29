С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
«Позорище». Пензячка рассказала о раскуроченной плитке на ул. Суворова
Юные пензенцы попросили волонтеров спасти больного котенка
Белозерцев: Спасибо жителям Средней Елюзани за добросовестный труд
Губернатор поздравил пензенских сотрудников Центробанка с юбилеем
Пензенскую сельхозтехнику оценили российские и зарубежные предприятия
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Мэр Пензы выразил соболезнования близким Ольги Кукарцевой
Михаил Шац: Сейчас со сцены можно говорить что угодно
В Спутнике наградили юных пловцов Поволжья
Кузнечанка просит отремонтировать стучащие качели

Губернатор поделился с пензенцами аккаунтами зампредов в Instagram

29 июня в 09:40 334 просмотра
, которые могут ответить на вопросы граждан в соцсети.

" data-title="Губернатор поделился с пензенцами аккаунтами зампредов в Instagram — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram ссылки на аккаунты заместителей председателя правительства, которые могут ответить на вопросы граждан в соцсети.

Так, в список вошли Андрей Лузгин — @andreyluzgin, он курирует сферу инвестиций и экономический блок, Олег Ягов — @yagov_oleg, который занимается сферой образования и культуры, Юрий Денисов — @uri_denisov1960, он отвечает за управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и развитие спорта.
Дмитрий Семенов — @dmitry_semen1 может ответить на вопросы, касающиеся проблем ЖКХ, дорожного строительства, также он курирует минлесхоз и управление по регулированию тарифов и энергосбережению.

Глава региона отметил, что зампреды всегда готовы ответить на вопросы пензенцев в соцсети.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...