Губернатор поделился с пензенцами аккаунтами зампредов в Instagram

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram ссылки на аккаунты заместителей председателя правительства, которые могут ответить на вопросы граждан в соцсети.

Так, в список вошли Андрей Лузгин — @andreyluzgin, он курирует сферу инвестиций и экономический блок, Олег Ягов — @yagov_oleg, который занимается сферой образования и культуры, Юрий Денисов — @uri_denisov1960, он отвечает за управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и развитие спорта.

Дмитрий Семенов — @dmitry_semen1 может ответить на вопросы, касающиеся проблем ЖКХ, дорожного строительства, также он курирует минлесхоз и управление по регулированию тарифов и энергосбережению.

Глава региона отметил, что зампреды всегда готовы ответить на вопросы пензенцев в соцсети.