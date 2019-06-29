Губернатор поздравил пензенских сотрудников Центробанка с юбилеем

Иван Белозерцев отметил, что на территории региона сложно найти финансово-экономическое учреждение, имеющее столь же богатую и продолжительную историю.

«Ваш банк вносит огромный вклад в сохранение стабильности финансовой системы Пензенской области. От вашей деятельности во многом зависит социально-экономическое развитие нашего региона. Мне приятно работать с руководством вашего банка, я не раз посещал вашу финансовую организацию, знаю, что люди там профессиональные. Выражаю благодарность за ваш труд, реализацию самых современных проектов по развитию банковской системы региона», — подчеркнул губернатор.

В пресс-центре облправительства сообщили, что в конце встречи отличившимся представителям учреждения Иван Белозерцев вручил благодарности.