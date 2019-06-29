Пензячка пришла в ужас после того, как увидела внутренности банана

Жительница Пензы купила в супермаркете странный банан. Фото фрукта она опубликовала в Сети.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что банан она купила вчера, он был немного недозрелый.

«Сегодня решили съесть. Мы не ожидали такого увидеть… Это ужас», — возмутилась она.

Судя по фото, банан — сильно испорчен, он практически полностью покрыл коричневыми пятнами. Пользователи в комментариях отметили, что в этом нет вины продавцов магазина и работников склада, потому что видимых повреждений на фрукте нет.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.