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Пензячка пришла в ужас после того, как увидела внутренности банана

29 июня в 12:13 332 просмотра

Жительница Пензы купила в супермаркете странный банан. Фото фрукта она опубликовала в Сети.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что банан она купила вчера, он был немного недозрелый.

«Сегодня решили съесть. Мы не ожидали такого увидеть… Это ужас», — возмутилась она.

Судя по фото, банан — сильно испорчен, он практически полностью покрыл коричневыми пятнами. Пользователи в комментариях отметили, что в этом нет вины продавцов магазина и работников склада, потому что видимых повреждений на фрукте нет.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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