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Белозерцев: Спасибо жителям Средней Елюзани за добросовестный труд

29 июня в 12:38 200 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 июня посетил народный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй в Средней Елюзани.

«Большое спасибо за сохранение родной культуры и семейных традиций, за любовь к родной земле. Это залог хорошей рождаемости, которая является самой высокой в Пензенской области. Спасибо за учеников ваших школ, которые становятся победителями всероссийских образовательных состязаний. Спасибо вам за ваш добросовестный труд», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор осмотрел выставку сельсоветов Городищенского района, на которой были представлены достижения культуры, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нужно привлекать в учреждения культуры больше молодежи, в том числе на руководящие должности. Тогда будет появляться и воплощаться в жизнь много новых интересных идей», — отметил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/168349/

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