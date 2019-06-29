Белозерцев: Спасибо жителям Средней Елюзани за добросовестный труд

«Большое спасибо за сохранение родной культуры и семейных традиций, за любовь к родной земле. Это залог хорошей рождаемости, которая является самой высокой в Пензенской области. Спасибо за учеников ваших школ, которые становятся победителями всероссийских образовательных состязаний. Спасибо вам за ваш добросовестный труд», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор осмотрел выставку сельсоветов Городищенского района, на которой были представлены достижения культуры, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нужно привлекать в учреждения культуры больше молодежи, в том числе на руководящие должности. Тогда будет появляться и воплощаться в жизнь много новых интересных идей», — отметил Иван Белозерцев.