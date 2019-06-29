Юные пензенцы попросили волонтеров спасти больного котенка

«Вот такой славный малыш — очередной трофей от местных детишек. В этих ситуациях мы теряемся. Прием животных закрыт, да и котят мы не берем в центр вообще, но это же дети. Не хочется показывать им плохой пример, хочется поддержать их душевный порыв помочь живому существу так, как в силу возраста у них получается. Жаль, что в таких ситуациях они бегут не к маме или папе, а к чужим тетям. Мы всегда задаем им вопрос: чего домой не взяли? И всегда слышим ответ в слезах о том, что мама отругала, папа накричал и тому подобное. Вот так родители рубят на корню зачатки отзывчивости, неравнодушия, доброты в своих же детях. Мы не хотим быть такими же. Поэтому, вопреки всему, берем малышню.

Этот малыш Маленький Мук — милый котенок, с головой-лампочкой и каратитом глаз. Чувствует себя достаточно неплохо, лечится, греется, кушает», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Подробнее о малыше можно узнать здесь.