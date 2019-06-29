Иван Белозерцев пообщался с начинающими учителями

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках форума молодых педагогов региона «Будущее — за профессионалами» встретился с начинающими учителями.

В мероприятии приняли участие школьные учителя, педагоги дополнительного и дошкольного образования, которые только начали свою трудовую деятельность.

«Одним из приоритетных направлений нашей работы является создание современной образовательной среды. На эту цель из областного бюджета направляется более 11 млрд рублей. За последнее время в регионе проведена большая работа в рамках нацпроекта «Образование». Мы построили 6 новых школ. Основная наша цель — ликвидация второй смены, создание комфортной среды и для педагогов, и для школьников», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что средства также были выделены в рамках региональной программы на условиях софинансирования. Она реализуется уже третий год. Одним из важных ее аспектов является обеспечение школ высокоскоростным интернетом, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор ответил на вопросы молодых участников форума и рассказал, что с 2020 года в регионе будет реализовываться программа «Земский учитель». Отмечается, что в настоящее время критерии участия в программе разрабатываются на уровне министерства просвещения Российской Федерации. Предполагается, что учитель, приехавший в сельскую местность, получит 1 миллион рублей.

Молодые учителя спросили главу региона о сохранении зарплаты у педагогов в крупных сельских школах.

«Опасений быть не должно. Деньги в бюджете будут выделены. Будет рассматриваться вопрос о применении повышающего коэффициента к финансированию 20 крупных школ в сельской местности, что позволит сохранить достигнутый уровень зарплаты», — пояснил Иван Белозерцев.

В завершении глава региона подчеркнул, что встреча на одной площадке педагогов — хорошая традиция, дающая возможность не просто пообщаться, но и обменяться опытом, обсудить общие проблемы.