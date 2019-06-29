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Гриб желаний. Креативные пензенцы превратили дерево в арт-объект

29 июня в 16:31 292 просмотра

В Пензе появился новый импровизированный арт-объект. Фотография появилась в Сети.

Снимок опубликовали в сообществе соцсети Instagram.

Судя по фото, кто-то создал из обычного ствола дерева «Гриб желаний». Он представляет собой бородатого старичка мухомора с ведром, в котором есть отверстие, в которое, судя по всему, нужно класть записки с желаниями. Кроме того, пензенцы облагородили территорию вокруг грибочка, прополи траву, и поставили там маленький забор, украшенный сердечками.

Пользователи в комментариях похвалили тех, кто сделал такой милый арт-объект, отметив, что так обрубленный ствол тополя выглядит гораздо приятнее.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/penza_info58/

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