Гриб желаний. Креативные пензенцы превратили дерево в арт-объект

Снимок опубликовали в сообществе соцсети Instagram.

Судя по фото, кто-то создал из обычного ствола дерева «Гриб желаний». Он представляет собой бородатого старичка мухомора с ведром, в котором есть отверстие, в которое, судя по всему, нужно класть записки с желаниями. Кроме того, пензенцы облагородили территорию вокруг грибочка, прополи траву, и поставили там маленький забор, украшенный сердечками.

Пользователи в комментариях похвалили тех, кто сделал такой милый арт-объект, отметив, что так обрубленный ствол тополя выглядит гораздо приятнее.