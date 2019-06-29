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«Истинная рыбка». Семенович показала роскошный бюст в купальнике

29 июня в 17:41 298 просмотров

Певица Анна Семенович подразнила подписчиков своего Instagram-аккаунта соблазнительными фото.

На снимке звезда расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее объемную грудь.

«Я могу целый день находиться в воде. Я — истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей, уверена, что вы их оцените», — написала она под фото.

Поклонники восхитились фигурой певицы. Они отметили в комментариях, что у Анны — прекрасные формы. «Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и на грудь Анечки», «бывают же такие красивые женщины», «просто превосходна», «такая естественная и соблазнительная», — писали они.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ann_semenovich/

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