«Истинная рыбка». Семенович показала роскошный бюст в купальнике

На снимке звезда расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее объемную грудь.

«Я могу целый день находиться в воде. Я — истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей, уверена, что вы их оцените», — написала она под фото.

Поклонники восхитились фигурой певицы. Они отметили в комментариях, что у Анны — прекрасные формы. «Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и на грудь Анечки», «бывают же такие красивые женщины», «просто превосходна», «такая естественная и соблазнительная», — писали они.