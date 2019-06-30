Пензенский механизатор выиграл в Мордовии трактор

Механизатор из Пачелмского района Сергей Захаров победил на всероссийских соревнованиях. С успехом его поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter.

О победе пензенца губернатору сообщил глава Мордовии Владимир Волков. Сергей Захарову не было равных в состязаниях по мастерству обработки почвы. Ему вручили приз — трактор.