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Пензенский механизатор выиграл в Мордовии трактор

30 июня в 09:18 186 просмотров

Механизатор из Пачелмского района Сергей Захаров победил на всероссийских соревнованиях. С успехом его поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter.

О победе пензенца губернатору сообщил глава Мордовии Владимир Волков. Сергей Захарову не было равных в состязаниях по мастерству обработки почвы. Ему вручили приз — трактор.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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