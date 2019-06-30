Пензенский механизатор выиграл в Мордовии трактор

О победе пензенца губернатору сообщил глава Мордовии Владимир Волков. Сергей Захарову не было равных в состязаниях по мастерству обработки почвы. Ему вручили приз — трактор.
Позвонил Глава Мордовии— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 29 июня 2019 г.
В. Д. Волкови сказал, что пензенский механизатор Захаров Сергей (Пачелмское хозяйство"Евлашевское") победил в Мордовии во Всероссийских соревнованиях механизаторов по мастерству обработки почвы. 49 механизаторов из 39 субъектов. Приз — трактор. #АмыизПензы pic.twitter.com/VdUVvl53D9