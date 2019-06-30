После жалобы пензячки плитку на ул. Суворова вернут на место

В администрации Пензы отреагировали на жалобу горожанки, которая назвала ремонт тротуара на ул. Суворова позорищем.

Девушку возмутило, что для установки бордюра рабочие отодрали плитку и проложили узкую полосу асфальта. Фото результата она опубликовала в группе «Это Пенза, Карл!».

«Это что такое? Ну и позорище!» — написала пензячка.

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» в тот же день пришел ответ из мэрии — плитку восстановят.

«По вопросу разобранной плитки на улице Суворова департамент ЖКХ города Пензы сообщает, что с подрядной организацией достигнута договоренность о том, что асфальт на тротуаре в местах примыкания к бортовому камню будет удален и восстановлена плиточная кладка», — говорится в ответе.