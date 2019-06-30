В Пензе вернут льготный проезд в маршрутках № 30 и 89

Льготный проезд в маршрутках № 30 и 89 планируется вернуть в июле. Об этом во время личного приема граждан сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

С просьбой вернуть льготы к мэру обратились пенсионеры, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«У нас есть договоренность с перевозчиками о том, чтобы они вернули льготу в июле. Когда возникла необходимость увеличить периодичность машин, они поставили на маршрут машины меньшей вместимости, но предоставили в управление транспорта и связи города Пензы гарантийное письмо о том, что льготы будут сохранены», — отметил градоначальник.

Напомним, этот вопрос обсуждался на сессии Гордумы. По словам вице-мэра Дениса Леонтьева, на маршрутах № 30 и № 89 льготы осуществлялись за счет средств перевозчиков, они решили прекратить это, так как в бюджете не было заложено средств на их возмещение.