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В Пензе вернут льготный проезд в маршрутках № 30 и 89

30 июня в 10:12 262 просмотра

Льготный проезд в маршрутках № 30 и 89 планируется вернуть в июле. Об этом во время личного приема граждан сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

С просьбой вернуть льготы к мэру обратились пенсионеры, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«У нас есть договоренность с перевозчиками о том, чтобы они вернули льготу в июле. Когда возникла необходимость увеличить периодичность машин, они поставили на маршрут машины меньшей вместимости, но предоставили в управление транспорта и связи города Пензы гарантийное письмо о том, что льготы будут сохранены», — отметил градоначальник.

Напомним, этот вопрос обсуждался на сессии Гордумы. По словам вице-мэра Дениса Леонтьева, на маршрутах № 30 и № 89 льготы осуществлялись за счет средств перевозчиков, они решили прекратить это, так как в бюджете не было заложено средств на их возмещение.


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