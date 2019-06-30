Министр транспорта опроверг возможность укладки асфальта в дождь

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
«В воду вряд ли», — ответил Евгений Дитрих на вопрос о появлении технологий, позволяющих укладывать асфальт в воду во время дождя.
Однако, отмечается на портале «Будущее России. Национальные проекты», министр подтвердил, что асфальтобетон можно укладывать при отрицательных температурах — до минус пяти градусов.
На это сообщение в Twitter отреагировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев:
Уверен, что это будет достаточным аргументом, тем руководителям подрядных организаций и ряду должностных лиц, которые меня убеждали, что в дождь класть асфальт возможно. https://t.co/F6QgwPIvUq— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 29 июня 2019 г.