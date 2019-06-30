С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
С. Мурунов: Мы должны думать не о том, что установить в парках, а зачем
Отзыв на книгу «Тысяча сияющих солнц»
Наши новости
Вымирающий вид носорогов намерены спасти с помощью оплодотворения в пробирке
В России ужесточат контроль качества донорской крови
В России сократилось количество гипермаркетов
Жительницам российских сел сократят рабочий день
Диетологи посоветовали россиянам есть сало
В России уменьшилось число коммерческих компаний
Стали известны причины подорожания обучения в российских вузах
Вячеслав Володин: Города должны бороться за человека и конкурировать между собой
Российских автолюбителей намерены лишать прав за грязные номера
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара

Министр транспорта опроверг возможность укладки асфальта в дождь

30 июня в 10:49 120 просмотров
, что в России появились технологии, позволяющие укладывать асфальт в дождь.

" data-title="Министр транспорта опроверг возможность укладки асфальта в дождь — Пенза-пресс, рунет за день">

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих развеял миф о том, что в России появились технологии, позволяющие укладывать асфальт в дождь.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«В воду вряд ли», — ответил Евгений Дитрих на вопрос о появлении технологий, позволяющих укладывать асфальт в воду во время дождя.

Однако, отмечается на портале «Будущее России. Национальные проекты», министр подтвердил, что асфальтобетон можно укладывать при отрицательных температурах — до минус пяти градусов.

На это сообщение в Twitter отреагировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев:


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...