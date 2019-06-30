Министр транспорта опроверг возможность укладки асфальта в дождь

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих развеял миф о том, что в России появились технологии, позволяющие укладывать асфальт в дождь.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«В воду вряд ли», — ответил Евгений Дитрих на вопрос о появлении технологий, позволяющих укладывать асфальт в воду во время дождя.

Однако, отмечается на портале «Будущее России. Национальные проекты», министр подтвердил, что асфальтобетон можно укладывать при отрицательных температурах — до минус пяти градусов.

На это сообщение в Twitter отреагировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев: