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Ученые нашли ключ к борьбе с диабетом и ожирением

30 июня в 12:23 2348 просмотров
, что кофе помогает бороться с ожирением и диабетом.

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Исследователи из Великобритании выяснили, что кофе помогает бороться с ожирением и диабетом.

Как сообщает портал Medical Xpress, кофе оказывает стимулирующий эффект на так называемый коричневый жир, основная функция которого заключается в выработке тепла путем сжигания калорий.

«Коричневый жир производит тепло, сжигая сахар и жир, часто в ответ на простуду. Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а сжигание лишних калорий помогает снизить вес», — цитирует «Российская газета» профессора Майкла Симондса.

По мнению исследователей, «нечто вроде чашки кофе» может оказывать прямое влияние на функции коричневого жира. Теперь ученые намерены выяснить, воздействует ли это кофеин или другой компонент, содержащийся в кофе. После этого можно будет использовать выявленное вещество для контроля веса или для предотвращения диабета.


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