В Пензе раскрыли серию дачных краж (видео)

Прошелся по недостроенным дачным домам и забрал электроинструменты. Пензенские полицейские раскрыли серию краж в Железнодорожном и Первомайском районах Пензы. Проверку начали после того, как с заявлением к правоохранителям обратился 58-летний горожанин.

«Он сообщил, что в начале мая текущего года неизвестный, отжав раму пластикового окна, проник в дачный дом, расположенный в садоводческом товариществе на территории Железнодорожного района, откуда похитил электроинструменты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 35-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сообщил старший следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Алексей Алексеев.

Правоохранители установили причастность задержанного к серии похожих краж в Железнодорожном и Первомайском районах Пензы. Мужчина пояснил, что целенаправленно выбирал недостроенные дома, где, по его мнению, могли находиться электроинструменты и другие ценные вещи. Похищенное он продавал, а деньги тратил на личные нужды.

Уголовные дела объединены в одно производство и находятся на рассмотрении. Задержанный на время расследования заключен под стражу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».