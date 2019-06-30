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Пензенский механизатор представит Россию в США

30 июня в 11:51 234 просмотра
, победивший на всероссийских соревнованиях, будет представлять страну на Чемпионате мира по пахоте в США.

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Механизатор из Пензенской области Сергей Захаров, победивший на всероссийских соревнованиях, будет представлять страну на Чемпионате мира по пахоте в США.

«Сергей Захаров достойно представил регион на Чемпионате России по пахоте! В отрасли сельского хозяйства в последние годы — подъем. Она является драйвером экономики Пензенской области: растет урожайность, объемы производства, прибыльность предприятий. По уровню заработной платы в сельском хозяйстве наш регион является лидером в Приволжском федеральном округе», — прокомментировал победу пензенца губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, в соревнованиях, который прошли в Мордовии, приняли участие 49 механизаторов из 39 регионов России. В финал соревнований вышли 10 человек. Мастерство пахарей оценивала международная судейская коллегия, в составе которой — члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации, отметили в пресс-центре облправительства.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/168357/

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