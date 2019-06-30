В Пензе началу подготовку теплосетей к зиме

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ПАО «Т Плюс» проводит капитальный ремонт на четырех объектах, находящихся на улицах Фурманова, Карпинского, проспектах Победы и Строителей. Работы выполняются по графику. В частности, на ул. Карпинского ремонт планируется завершить до 31 июля.

Виктор Кувайцев призвал подрядчиков вовремя убирать за собой строительный мусор, а после окончания работ своевременно и качественно восстанавливать благоустройство.

Также участники выездного совещания проехали на улицу Чапаева. В воскресенье на объекте работы не велись. Глава горадминистрации поручил встретиться с подрядчиками и с понедельника приступить к работам.

«Нужно срочно ликвидировать данную аварию и восстановить подачу горячей воды в близлежащие дома», — подчеркнул Виктор Кувайцев.