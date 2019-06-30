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В Засечном мужчина упал из окна 9 этажа

30 июня в 15:10 322 просмотра
, выпав из окна многоэтажки.

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В Засечном Пензенского района мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки.

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального СУ СКР, разбился мужчина 1981 года рождения. Проводится доследственная проверка.

В соцсети сообщается, что пензенец упал из окна девятого этажа утром 30 июня.


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