В Засечном мужчина упал из окна 9 этажа

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального СУ СКР, разбился мужчина 1981 года рождения. Проводится доследственная проверка.
В соцсети сообщается, что пензенец упал из окна девятого этажа утром 30 июня.
|
В Засечном Пензенского района мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки.
Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального СУ СКР, разбился мужчина 1981 года рождения. Проводится доследственная проверка.
В соцсети сообщается, что пензенец упал из окна девятого этажа утром 30 июня.
|