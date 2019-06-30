Где и как в Пензе благоустраивают дворы. СПИСОК

По данным пресс-службы горадминистрации, на проспекте Победы 77, 79 устанавливают бортовой камень и готовятся к асфальтировке. На проспекте Строителей, 166 идут работы по фрезеровке и демонтажу старого бордюрного камня. На ул. 8 Марта, 15 подрядная организация асфальтирует территорию. Работы здесь завершатся через два дня.
Во дворе на ул. 8 Марта Виктор Кувайцев поговорил со старшей по дому и предложил ей совместно с управляющей компанией провести мероприятия по наведению порядка — подкрасить световые опоры, металлические конструкции для сушки белья.
«Горожане должны участвовать в развитии своей территории, сами создавать комфортную городскую среду. Проявлять активную позицию и делать замечания по качеству материалов и работ для того, чтобы подрядчик смог своевременно отреагировать и устранять недочеты», — отметил мэр.
Виктор Кувайцев отметил, что здесь удалось синхронизировать программы «Формирование современной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сейчас ремонт идет в общей сложности на 16 объектах. Всего в списке — 35 дворов.
Перечень дворовых территорий, которые включены в план мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2022 годы».
1.пр. Строителей, 166
2.ул. Лядова, 18,20,32
3.пр. Строителей, 98, 108
4.пр. Строителей, 50
5.пр. Строителей, 30
6.ул. Рахманинова, 25, 27
7.ул. Бородина, 17
8.ул. Рахманинова, 20
9.ул. Кронштадтская, 7
10.пр. Победы, 77, 79
11.ул. Леонова, 19
12.ул. Аустрина, 146, 150а
13.ул. Пролетарская, 6
14.ул. Ухтомского, 3а, 3Б, 5
15.ул. Чаадаева, 111, 113
16.ул. Кл. Цеткин, 53, 55
17.ул. Кл. Цеткин, 49, 51
18.ул. Измайлова, 73, 81
19.ул. Спартаковская, 18, 26
20.ул. Суворова, 15, ул. Бакунина, 30а, 36, 36а
21.ул. 8 Марта, 15
22.ул. Карпинского, 1, 1а, 7
23.ул. Карпинского, 45
24.ул. Коммунистическая, 36, 36а, 40а
25.ул. Пушкина, 22, 24
26.ул. К. Маркса, 12
27.ул. Мира, 33, 37,47,49
28.Военный городок, 156, 188
29.ул. Кижеватова, 1, 3
30.ул. Кижеватова, 31, ул. Воронова, 24
31.ул. Тепличная, 8, 10
32.ул. Калинина, 119а, 119Б
33.проезд Пограничный, 11,21, ул. Межрайонная, 12
34.ул. Терешковой, 10а, 10Б, ул. Вадинская, 6а, 10
35.ул. Экспериментальная, 12, 16,17,18.