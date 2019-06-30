Где и как в Пензе благоустраивают дворы. СПИСОК

По данным пресс-службы горадминистрации, на проспекте Победы 77, 79 устанавливают бортовой камень и готовятся к асфальтировке. На проспекте Строителей, 166 идут работы по фрезеровке и демонтажу старого бордюрного камня. На ул. 8 Марта, 15 подрядная организация асфальтирует территорию. Работы здесь завершатся через два дня.

Во дворе на ул. 8 Марта Виктор Кувайцев поговорил со старшей по дому и предложил ей совместно с управляющей компанией провести мероприятия по наведению порядка — подкрасить световые опоры, металлические конструкции для сушки белья.

«Горожане должны участвовать в развитии своей территории, сами создавать комфортную городскую среду. Проявлять активную позицию и делать замечания по качеству материалов и работ для того, чтобы подрядчик смог своевременно отреагировать и устранять недочеты», — отметил мэр.

Виктор Кувайцев отметил, что здесь удалось синхронизировать программы «Формирование современной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас ремонт идет в общей сложности на 16 объектах. Всего в списке — 35 дворов.

Перечень дворовых территорий, которые включены в план мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2022 годы».

1.пр. Строителей, 166

2.ул. Лядова, 18,20,32

3.пр. Строителей, 98, 108

4.пр. Строителей, 50

5.пр. Строителей, 30

6.ул. Рахманинова, 25, 27

7.ул. Бородина, 17

8.ул. Рахманинова, 20

9.ул. Кронштадтская, 7

10.пр. Победы, 77, 79

11.ул. Леонова, 19

12.ул. Аустрина, 146, 150а

13.ул. Пролетарская, 6

14.ул. Ухтомского, 3а, 3Б, 5

15.ул. Чаадаева, 111, 113

16.ул. Кл. Цеткин, 53, 55

17.ул. Кл. Цеткин, 49, 51

18.ул. Измайлова, 73, 81

19.ул. Спартаковская, 18, 26

20.ул. Суворова, 15, ул. Бакунина, 30а, 36, 36а

21.ул. 8 Марта, 15

22.ул. Карпинского, 1, 1а, 7

23.ул. Карпинского, 45

24.ул. Коммунистическая, 36, 36а, 40а

25.ул. Пушкина, 22, 24

26.ул. К. Маркса, 12

27.ул. Мира, 33, 37,47,49

28.Военный городок, 156, 188

29.ул. Кижеватова, 1, 3

30.ул. Кижеватова, 31, ул. Воронова, 24

31.ул. Тепличная, 8, 10

32.ул. Калинина, 119а, 119Б

33.проезд Пограничный, 11,21, ул. Межрайонная, 12

34.ул. Терешковой, 10а, 10Б, ул. Вадинская, 6а, 10

35.ул. Экспериментальная, 12, 16,17,18.