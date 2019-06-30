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Велосипедист протаранил авто. ВИДЕО

30 июня в 17:08 218 просмотров

Пензенец опубликовал в Сети видео столкновения с велосипедистом.

Судя по кадрам, которые появились в группе «Сова Пенза Авто», велосипедист отвлекся на телефон и не заметил ехавший ему навстречу автомобиль.

Стоит отметить, что владелец регистратора вовремя увидел велосипедиста и затормозил, благодаря чему столкновение не закончилось плачевно. На видео заметно, что парень понял свою оплошность и извинился перед водителем авто.

Напомним, всех участников дорожного движения призывают инспекторы ГИБДД призывают быть внимательнее на дорогах, не отвлекаться на гаджеты, смотреть по сторонам и соблюдать скоростной режим.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=video-156022223_456239839%2Ff66356dc154e8fe271%2Fpl_wall_-156022223

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