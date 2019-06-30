Велосипедист протаранил авто. ВИДЕО

Судя по кадрам, которые появились в группе «Сова Пенза Авто», велосипедист отвлекся на телефон и не заметил ехавший ему навстречу автомобиль.

Стоит отметить, что владелец регистратора вовремя увидел велосипедиста и затормозил, благодаря чему столкновение не закончилось плачевно. На видео заметно, что парень понял свою оплошность и извинился перед водителем авто.

Напомним, всех участников дорожного движения призывают инспекторы ГИБДД призывают быть внимательнее на дорогах, не отвлекаться на гаджеты, смотреть по сторонам и соблюдать скоростной режим.