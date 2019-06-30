Пензенские фермеры отметили День поля (видео)

Сельхозтоваропроизводители из Пензенской области, а также других регионов представили результаты своей работы. В Башмаковском районе прошел традиционный День поля. В рамках праздника предприниматели презентовали новинки машиностроения, достижения в области растениеводства, селекции и семеноводства.

Самая современная техника выстроена в ряд. Каждая из этих машин способна заметно облегчить жизнь работников сельского хозяйства. С их помощью можно сеять, убирать урожай, поддерживать землю в хорошем состоянии, чтобы она была готова к следующей посевной. На празднике День поля, который в этом году прошел в Башмаковском районе, самые известные бренды страны представили результаты своей работы. Нашлось среди них место и производителям из Пензенской области, которые показали посевочную технику.

«Предназначена эта сеялка для посева зерновых, бобовых культур, также с одновременным внесением туковых удобрений. Агрегатируется эта сеялка трактором МТЗ, от 80 лошадиных сил. Из-за того что сеялка пользуется хорошим спросом, у нас были договоры заключены в декабре 2018 года, а обговаривали сроки поставки этой сеялки на начало апреля. То есть очень большая очередь была», — рассказал менеджер отдела сбыта завода по производству сельскохозяйственной техники Руслан Потеев.

Также на День поля съехались ведущие сельхозтоваропроизводители региона. Не стал для них помехой и ливень, который пошел в самый разгар праздника.

Пройдя по рядам палаток, можно было встретить представителей всех районов области. На праздник они привезли овощи, фрукты, рыбу, мясо птицы, молоко и многое другое. Как отмечают специалисты, такое многообразие наглядно отражает высокие темпы роста сельского хозяйства в регионе. По этому показателю Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Общий объем валовой продукции за пять месяцев 2019 года составил почти 22,5 миллиарда рублей. Эта цифра более чем на 18% выше прошлогодних показателей. Кроме того, в этом году на развитие сельского хозяйства в регионе выделено порядка 3 миллиардов рублей.

«Важная точка опоры, развития экономики Пензенской области — это сельское хозяйство. Я это вижу, понимаю. За последние годы действительно много и рабочих мест создано. В районах работают и крупные компании, которые сегодня являются лучшими в Российской Федерации», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Работа лучших хозяйственников не осталась не замеченной. Глава региона вручил отличившимся работникам благодарственные письма, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено каналом «Экспресс».