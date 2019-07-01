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Пензенцы предупреждают о пробке на проспекте Победы

1 июля в 08:00 162 просмотра
в соцсети и сообщил о пробке на проспекте Победы, которая образовалась из-за аварии.

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Житель Пензы в соцсети и сообщил о пробке на проспекте Победы, которая образовалась из-за аварии.

По его словам, затор образовался от ЦНТИ — в сторону центра. В комментариях позже подписчики группы добавили, что пробка — уже от дворца бракосочетаний.

Пензенцев просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

Фотография: скриншот https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_456262816%2Fwall-156022223_94634

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