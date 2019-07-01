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Пензенцев предупредили об изменениях в расписании электричек

1 июля в 09:40 458 просмотров
, что в июле изменится расписание движения пригородных поездов.

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Башкортостанская пригородная пассажирская компания предупреждает пензенцев о том, что в июле изменится расписание движения пригородных поездов.

Изменения коснутся пригородных пассажирских поездов № 6122/6119 «Пенза-Кузнецк-Пенза». Это связано с проведением профилактических работ на перегоне «Кузнецк-Сюзюм» и смене стрелочного перевода на станции «Сюзюм» Куйбышевской железной дороги.

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит с пониманием отнестись к проводимым работам и внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах», — сообщили в пресс-службе компании.


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