Пензенцев предупредили об изменениях в расписании электричек

Башкортостанская пригородная пассажирская компания предупреждает пензенцев о том, что в июле изменится расписание движения пригородных поездов.

Изменения коснутся пригородных пассажирских поездов № 6122/6119 «Пенза-Кузнецк-Пенза». Это связано с проведением профилактических работ на перегоне «Кузнецк-Сюзюм» и смене стрелочного перевода на станции «Сюзюм» Куйбышевской железной дороги.

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит с пониманием отнестись к проводимым работам и внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах», — сообщили в пресс-службе компании.