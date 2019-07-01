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Победителям пензенского «Учителя года» будут дарить машины

1 июля в 10:19 298 просмотров
«Учитель года».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в своем Instagram-аккаунте о нововведениях в конкурсе «Учитель года».

«Кто поспорит с тем, что «будущее — за профессионалами»? За замечательными молодыми педагогами. Инициативными, с горящими глазами, влюбленными в свое дело. Наша задача — создать для них и их учеников комфортные условия и современную образовательную среду… Я принял решение о том, что победитель конкурса «Учитель года», помимо денежного вознаграждения, будет получать автомобиль», — отметил Иван Белозерцев.

За три последних года построено шесть новых школ и 15 детских садов. С 2020 года в регионе будет реализовываться программа «Земский учитель», по которой педагог, приехавший работать в сельскую местность, будет получать 1 млн рублей. Ее критерии сейчас разрабатываются федеральным министерством.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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