С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
Владельцам дорогих авто хотят увеличить штрафы за неправильную парковку
Более половины россиян променяло походы в театр на отдых у телевизора
В России появятся биометрические банкоматы
В России молочка продается по новым правилам
Ученые нашли ключ к борьбе с диабетом и ожирением
Министр транспорта опроверг возможность укладки асфальта в дождь
Вымирающий вид носорогов намерены спасти с помощью оплодотворения в пробирке
В России ужесточат контроль качества донорской крови
В России сократилось количество гипермаркетов
Жительницам российских сел сократят рабочий день

Госдума приняла законопроект «ЕР» о рабочем дне сельчанок

1 июля в 11:40 252 просмотра
«Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для жительниц сел.

" data-title="Госдума приняла законопроект «ЕР» о рабочем дне сельчанок — Пенза-пресс, рунет за день">

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о сохранении сокращенного рабочего дня для жительниц сел.

Законопроект был принят единогласно. Документ устанавливает продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Почти 38 млн человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн человек — это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», — отметила она.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев добавил, что из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соответствующие изменения.

«Данный законопроект не добавляет никаких дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли бы ущемлены», — заметил парламентарий.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/7/1/gosduma-prinyala-v-i-chtenii-zakonoproekt-edinoj-rossii-o-sohranenii-sokrashennogo-rabochego-dnya-dlya-zhenshin-na-sele/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...