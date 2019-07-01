Госдума приняла законопроект «ЕР» о рабочем дне сельчанок

Законопроект был принят единогласно. Документ устанавливает продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции «Единой России». Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Почти 38 млн человек сегодня проживают в сельской местности. Из них 20,3 млн человек — это женщины и девочки. В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», — отметила она.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев добавил, что из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако по просьбе профсоюзов были внесены соответствующие изменения.

«Данный законопроект не добавляет никаких дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли бы ущемлены», — заметил парламентарий.