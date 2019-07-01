«Дикая вонь». Пензенец купил испорченные продукты

Житель Пензы купил в сетевом магазине на Шуисте продукты. Дома он обнаружил, что они испорчены.

Фотографию продуктов мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«Открыл коробку с яйцами — и по квартире разлетелась дикая вонь. Они оказались протухшими. Та же история произошла и с колбасой, хотя сроки годности — нормальные», — рассказал он.

Автор поста сожалеет о том, что не взял чек, чтобы можно было отнести продукты обратно в магазин. Пользователи в комментариях отметили, что сейчас можно вернуть некачественный товар и без чека. Также можно обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы сотрудники ведомства разобрались в этой ситуации.