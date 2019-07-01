С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
Иван Белозерцев оценил разработки участников «TeenГрада»
На набережной Спутника отпраздновали Международный день йоги
В Пензе стартовала вторая смена «Гвардейца-2»
Понимания не нашли. Пензенцы будут сохранять старинные дома своими силами
На Шуисте 8 домов остаются без горячей воды
Сломаны кости. Пензенцы спасают упавшего с высоты котенка
В Пензе очередная фура стала заложником «горбатого» моста
Победителям пензенского «Учителя года» будут дарить машины
Пензенцев предупредили об изменениях в расписании электричек
В Пензе водитель угодил в огромную трещину

«Дикая вонь». Пензенец купил испорченные продукты

1 июля в 12:05 318 просмотров
, что они испорчены.

" data-title="«Дикая вонь». Пензенец купил испорченные продукты — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Пензы купил в сетевом магазине на Шуисте продукты. Дома он обнаружил, что они испорчены.

Фотографию продуктов мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«Открыл коробку с яйцами — и по квартире разлетелась дикая вонь. Они оказались протухшими. Та же история произошла и с колбасой, хотя сроки годности — нормальные», — рассказал он.

Автор поста сожалеет о том, что не взял чек, чтобы можно было отнести продукты обратно в магазин. Пользователи в комментариях отметили, что сейчас можно вернуть некачественный товар и без чека. Также можно обратиться в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы сотрудники ведомства разобрались в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...