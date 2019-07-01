«Учитель года». Пензенец не пустил любителя ездить по встречке

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор записи сопроводил его мелодией из старой компьютерной игры.

Судя по кадрам, несколько автомобилистов решило объехать пробку по встречке, а потом они попытались снова втиснуться в свою полосу, но их не пустил автор ролика. Владелец регистратора прижимался к машине, которая ехала впереди, не давая «встречникам» проехать перед ним.

Пользователи в комментариях отметили, что автора видео можно с легкостью назвать «учителем года». Они писали, что он прав и необходимо учить «встречников» уважать других автолюбителей.

Напомним, за езду по встречной полосе водителям грозит штраф — до 5000 рублей или лишение прав.