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«Учитель года». Пензенец не пустил любителя ездить по встречке

1 июля в 12:28 956 просмотров

Пензенский автолюбитель опубликовал в Сети видеозапись со странными маневрами водителей.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор записи сопроводил его мелодией из старой компьютерной игры.

Судя по кадрам, несколько автомобилистов решило объехать пробку по встречке, а потом они попытались снова втиснуться в свою полосу, но их не пустил автор ролика. Владелец регистратора прижимался к машине, которая ехала впереди, не давая «встречникам» проехать перед ним.

Пользователи в комментариях отметили, что автора видео можно с легкостью назвать «учителем года». Они писали, что он прав и необходимо учить «встречников» уважать других автолюбителей.

Напомним, за езду по встречной полосе водителям грозит штраф — до 5000 рублей или лишение прав.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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