Понимания не нашли. Пензенцы будут сохранять старинные дома своими силами

Фестиваль «Том Сойер Фест» (0+) добрался до Пензы. Общественники устали добиваться от власти сохранения исторической застройки и решили делать это своими силами. Проблемы, с которыми они сталкиваются в попытках сохранить старинные здания, обсудили в интелпарке «Академия».

«В Пензе на протяжении 20 века менялось отношение к исторической застройке — от неприятия как чего-то старого до сохранения как образа города. Были планы по комплексной реконструкции ул. Московской, созданию двух музейных улиц с деревянной застройкой — Ключевского и Гоголя. Но с мертвой точки дело не сдвинулось. Был расширен список памятников, в том числе — деревянных. После перестройки финансирование прекратилось», — напомнил архитектор Евгений Кутай.

Сейчас, по словам общественников, дело идет к тому, что город может потерять свое историческое лицо. Так, сносят уникальные деревянные дома на ул. Гоголя (об этом подробнее можно прочитать здесь).

Очевидно, что денег на восстановление всех домов в бюджете нет, поэтому участники лектория наперебой стали предлагать варианты: сохранить отдельные элементы домов, разобрать дома, перенести их за город и создать в будущем «историческую деревню». Но общественники встали намертво: важны не только элементы, материалы, но и окружающая среда. В их планах — даже создать туристические маршруты, посвященные старинным зданиям, например, от Преображенской церкви к Покровской.

При этом, отметила общественник Анна Морозова, необходимо не просто восстановить дома и отдать их, например, под офисы, а найти функцию, которая бы позволила быть таким кварталам «живыми», чтобы они не «умирали» после шести вечера, когда люди заканчиваются работать. Например, на ул. Гоголя, 14 планировалось сделать туристический клуб, но теперь это так и останется в планах — дом начали сносить.

«Нам как жителям города не нравится, что историческая среда исчезает. Мы решили организовать «Том Сойер Фест» и реконструировать для начала дом, который не является объектом наследия, но представляет ценность, посмотреть, во сколько это обойдется, и потом на его примере показать, как может вестись работа по сохранению прошлого. Администрации это не будет стоить нисколько, а город получит память», — отметил активист Михаил Кириков.

Изначально, признался он, работать планировалось через включение домов в реестр памятников, однако в Общественном совете при комитете по охране памятников истории и культуры активисты понимания не нашли.

«Мы собрали предложения на включение домов в реестр памятников, подписи жителей, но на общественном совете было принято решение их в число памятников не включать. Поддержки мы не нашли. Возможность диалога исчерпана, нам предлагают подать в суд на оспаривание, это нормальная практика, не хочется судиться, но мы, может быть, так и поступим. Если не будем бороться за каждый дом, мы их потеряем», — пояснил он.

Первым объектом, который участники «Том Сойер Фест» в Пензе планируют восстановить, станет жилой дом на ул. Красной, 12. На реконструкцию необходимо 70 000 рублей, сообщил Михаил Кириков, уже найден человек, который готов провести работы, но пока горожане не очень активно жертвуют деньги — собрано меньше 10 000 рублей. Поэтому общественники готовы выполнять все работы сами, привлекая специалиста в качестве консультанта.

Фестиваль «Том Сойер Фест» зародился в Самаре в 2015 году. К нему уже присоединились 47 городов. За четыре года по всей России в рамках фестиваля восстановили 57 домов, на это ушло 10 000 000 рублей.