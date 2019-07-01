В Пензе стартовала вторая смена «Гвардейца-2»

В Пензе 1 июля состоялась торжественная церемония открытия второй смены военно-патриотического лагеря «Гвардеец-2».

Во второй смене принимают участие ребята из Пензенской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкирии и Мордовии, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы делаем все это для детей, которые сплотятся здесь, поймут, что такое взаимовыручка, вырастут настоящими людьми. Самая главная задача, которую поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, — патриотическое воспитание наших детей, здесь реализуется», — подчеркнул заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, отметив высокий уровень проведения сборов.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что учебное заведение, на базе которого проводится военно-патриотические сборы, имеет большую историю.

«Я уверен, что проведенное время в Пензе, занятия с опытными наставниками, выполнение поставленных задач, общение со сверстниками позволят вам приобрести новые умения и знания. Многие из вас в будущем выберут профессию офицера», — сказал глава региона.

Он добавил, что для участников лагеря подготовлена обширная учебная и интересная экскурсионная программы.