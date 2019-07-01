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На набережной Спутника отпраздновали Международный день йоги (видео)

1 июля в 14:26 178 просмотров
, устроить пробежку по тропе здоровья, просто прогуляться и подышать свежим воздухом, а еще — заняться восстановлением внутренней гармонии.

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В Городе Спутник можно провести разминку на уличных тренажерах, устроить пробежку по тропе здоровья, просто прогуляться и подышать свежим воздухом, а еще — заняться восстановлением внутренней гармонии.

Не случайно Спутник ежегодно становится площадкой проведения Дня йоги. Именно здесь приверженцы восточных практик занимаются духовным развитием и ищут единения с природой.

В минувшие выходные жители и гости Спутника вникали в секреты разнообразных практик, медитировали, участвовали в мастер-классах по детской йоге, танцу Бхангра, кундалини и хатха-йоге, терапевтической йоге и многим другим направлениям.

Также на фонтанной площади состоялись йога-концерт и мастер-классы от представителей восточных единоборств академии Fight Night спортивно-развлекательного комплекса «Города развлечений».

Солнечные лучи, плеск озера, шум фонтана и красота набережной — все это создавало на празднике йоги неповторимую атмосферу.

Посмотреть фотоотчет с праздника можно в группе «Город Спутник (Пенза)» в соцсети «ВКонтакте». Анонс предстоящих мероприятий опубликован на сайте, в разделе «Афиша».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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