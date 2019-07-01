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Пензенский зоопарк покупает Volkswagen Multivan

1 июля в 14:30 184 просмотра
, что пензенский зоопарк намерен приобрести автомобиль Volkswagen Multivan.

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На сайте госзакупок появилось извещение о том, что пензенский зоопарк намерен приобрести автомобиль Volkswagen Multivan.

Отмечается, что автомобиль может быть неновым, но год выпуска — не ранее 2008 года, пробег — не более 150 тыс. км. Максимальная стоимость машины не должна превышать 1 180 000 рублей.

На машине должны быть датчики парковки, антиблокировочная система тормозов, сигнализация, бортовой компьютер, климат-контроль, обязателен комплект летней и зимней резины. Предпочтителен черный цвет кузова.

На сайте официального дилера цена новой модели — от 2 764 400 рублей.

Зачем учреждению такой автомобиль, не сообщается. О подопечных зоопарка, их трогательной истории можно узнать ЗДЕСЬ.

Фотография: скриншот https://www.volkswagen-commercial.ru/ru/models.html

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