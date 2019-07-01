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Иван Белозерцев оценил разработки участников «TeenГрада»

1 июля в 14:58 122 просмотра
«TeenГрад». В ней принял участие губернатор Иван Белозерцев.

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В Пензе 1 июля состоялась торжественная церемония закрытия смены летней школы «TeenГрад». В ней принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Перед началом церемонии глава региона осмотрел выставку, на который были представлены проекты участников школы: обучающая система для работы на 3D-принтере, электромодуль для инвалидных колясок, образовательное приложение, объясняющее физические и химические процессы, проект социальной сети для владельцев домашних животных, сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев особо отметил проекты, направленные на сохранение экологии: мобильное приложение с картой, отображающей точки сбора опасных отходов на территории региона и установку по переработке пластиковых бутылок.

«Это очень актуальная проблема. Прекрасно, что к ее решению подключается молодежь. В России сейчас реализуется большая программа по экологии и работе с твердыми коммунальными отходами, в Пензенской области мы также занимаемся этим вопросом, планируем строить мусороперерабатывающий завод, и нам очень важна ваша поддержка. Я рад видеть сегодня столько талантливых ребят. Наша молодежь — продвинутая, интересная, творческая, предприимчивая. Хорошо, что «TeenГрад» дает возможность ребятам объединяться по интересам и знакомить друг друга со своими наработками», — отметил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/168514/

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