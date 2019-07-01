Шестерых «Свидетелей Иеговы» будут судить за экстремизм

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина знал, что 20 апреля 2017 года местную религиозную организацию «Свидетели Иеговы Арбеково. Пенза» признали экстремистской. Но, несмотря на это, он продолжил деятельность этой группы. Он проводил собрания, выступления, богослужения, сбор денег на пожертвования (более 131 тысячи рублей), вовлекал в организацию новых участников и распоряжался имуществом.

«Организация пропагандировала преимущество последователей перед другими людьми, побуждала разрыв с родственных и семейных отношений с теми, кто не является членом группы. Также «Свидетели Иеговы» отказывались от медицинского вмешательства, в том числе — по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, участники организации не признавали государственных органов и органов местного самоуправления. Религиозная организация осуществляла свою деятельность с применением мер конспирации», — уточнили в пресс-службе.

Пять пензенцев от 35 до 55 лет участвовали в деятельности экстремистской организации: в религиозных собраниях, конгрессе, предоставляли жилые помещения для проведения мероприятий, осуществляли проповедническую деятельность.

В результате организатора и пятерых последователей задержали. Предводитель и три участника группы находились под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

* Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом, были удовлетворены исковые требования Минюста РФ. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.