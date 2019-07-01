Пензенец вписал свое имя в Книгу рекордов России (видео)

Марафон на выносливость в погоне за высшими достижениями. Пензенец Андрей Шевченко вписал свое имя в Книгу рекордов России. Для этого ему пришлось на протяжении суток выполнять упражнение «Берпи». За 24 часа он совершил более восьми с половиной тысяч повторений.

Упор лежа — присесть — выпрыгнуть — и сделать это двенадцать тысяч раз всего за 24 часа. Такую задачу перед собой поставил пензенец Андрей Шевченко. Главная цель — побить все рекорды в упрощенном варианте упражнения «Берпи» — именно так называется этот комплекс. Подготовка заняла у Андрея Шевченко не один месяц. Ежедневно он проводил по две-три двухчасовых тренировки, чтобы мышцы не подвели его в самый ответственный момент. Как готовиться к такому испытанию, он точно знал, ведь на счету спортсмена уже есть мировые рекорды.

«Первый рекорд устанавливал в 2017 году. За 12 часов в усложненной форме этого упражнения. Если делать несколько повторений, оно достаточно простое, но когда объем большой и динамика высокая, мышцы уже через час начинают уставать», — рассказал он.

Каждый час Андрей Шевченко делал небольшой перерыв, для того, чтобы восстановить силы. Также на протяжении 24 часов рядом со спортсменом были его близкие и друзья. Кроме того, Андрея поддержало Пензенское региональное отделение «Союза машиностроителей России», которое стало организатором спортивного праздника.

«В современном мире очень важно развивать в людях стремление быть здоровыми и сильными, идти вперед к намеченной цели и добиваться успеха. Подобные мероприятия являются наглядным примером, что нужно не просто равняться на лучших, но и стараться преумножить их результат. Установки на здоровый образ жизни, бодрость духа и настрой на победу — это неотъемлемая черта сильной нации», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Пензенского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Игорь Насенков.

Суточный марафон был настоящим испытанием и для представителей Книги рекордов России, которые на протяжении 24 часов непрерывно следили за каждым движением Андрея.

«Дело в том, что судьи тоже спортсмены. Я сам рекордсмен Гиннесса России, мира, поэтому, думаю, для меня это будет не трудно», — сказал главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков.

С каждым часом становилось все труднее выполнять упражнение. Во время пауз со спортсменом работала команда массажистов. Осложняла ситуацию и травма, которую Андрей Шевченко получил в самом начале марафона. В итоге счетчик повторений остановился на цифре 8615.

Достижения из Книги рекордов Гинесса все же не покорились Андрею Шевченко. Но, несмотря на это, теперь он — обладатель двух рекордов России.

«Сложно было, очень, просто невыносимо. Первый рекорд дался намного легче. Но сейчас я полон сил, энергии, потому что я достиг каких-то целей, доволен этим», — сказал рекордсмен России по «Берпи».

Однако к списку своих достижений в этот день Андрей Шевченко решил добавить еще одно. Он сделал предложение руки и сердца своей девушке Наталье, на которое та ответила согласием.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».