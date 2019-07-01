С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор
Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым
Клубы дыма и 20 кг снаряжения. Журналист Анна Балашова — о пожарном квесте
Стало известно, на сколько с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги в Пензе
Наши новости
В Мокшанском районе открылось предприятие по выращиванию ягод
Валерий Лидин поздравил коллег с 25-летием Самарской губернской Думы
Пензенский зоопарк покупает Volkswagen Multivan
МегаФон и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента
Пензенские фермеры отметили День поля
Пензенский механизатор представит Россию в США
Пензенский механизатор выиграл в Мордовии трактор
Валерия Лидина переизбрали координатором ассоциации законодателей Поволжья
Представитель «Дамате» поделилась опытом компании на форуме газеты «Ведомости»
Валерий Лидин оценил университет Иннополис

В Пензенской области на базе «Русмолко» прошел региональный «День поля»

1 июля в 16:40 234 просмотра
, стал площадкой проведения «Дня поля».

" data-title="В Пензенской области на базе «Русмолко» прошел региональный «День поля» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области семенной завод УК «Русмолко», расположенный в селе Тимирязево, стал площадкой проведения «Дня поля».

Мероприятие посетили губернатор Иван Белозерцев, спикер Законодательного Собрания Валерий Лидин, глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков и другие представители власти. На традиционном сельскохозяйственном празднике аграрии рассказали о своих достижениях, лучшие фермеры получили награды от главы региона. В целом, в «Дне поля» приняли участие более тысячи человек, среди которых — представители 50 предприятий агропромышленного комплекса.

Аграрии ежегодно приезжают на этот праздник, чтобы познакомиться с современными видами сельскохозяйственной техники, достижениями науки, поделиться опытом, наладить деловые связи. В рамках мероприятия сотрудники УК «Русмолко» продемонстрировали технологические площади семенного завода, образцы сельскохозяйственной техники. В частности, большой интерес у участников и гостей «Дня поля» вызвало посещение опытных делянок и осмотр семенных посевов компании. Сотрудники «Русмолко» рассказали об особенностях выращивания новых сортов озимых и яровых культур, сои, поделись опытом борьбы с вредителями. Представители селекционных компаний на экспериментальных делянках проконсультировали по вопросам производства зерновых и зернобобовых культур.

На специализированном показе техники УК «Русмолко» представила работу 10 видов транспорта, используемого в АПК, — это машины, которые принадлежат компании и используются на полях.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/168290/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...