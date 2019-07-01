В Пензенской области на базе «Русмолко» прошел региональный «День поля»

Мероприятие посетили губернатор Иван Белозерцев, спикер Законодательного Собрания Валерий Лидин, глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков и другие представители власти. На традиционном сельскохозяйственном празднике аграрии рассказали о своих достижениях, лучшие фермеры получили награды от главы региона. В целом, в «Дне поля» приняли участие более тысячи человек, среди которых — представители 50 предприятий агропромышленного комплекса.

Аграрии ежегодно приезжают на этот праздник, чтобы познакомиться с современными видами сельскохозяйственной техники, достижениями науки, поделиться опытом, наладить деловые связи. В рамках мероприятия сотрудники УК «Русмолко» продемонстрировали технологические площади семенного завода, образцы сельскохозяйственной техники. В частности, большой интерес у участников и гостей «Дня поля» вызвало посещение опытных делянок и осмотр семенных посевов компании. Сотрудники «Русмолко» рассказали об особенностях выращивания новых сортов озимых и яровых культур, сои, поделись опытом борьбы с вредителями. Представители селекционных компаний на экспериментальных делянках проконсультировали по вопросам производства зерновых и зернобобовых культур.

На специализированном показе техники УК «Русмолко» представила работу 10 видов транспорта, используемого в АПК, — это машины, которые принадлежат компании и используются на полях.