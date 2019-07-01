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В Пензенской области обнародовали информацию о тарифах на вывоз мусора

1 июля в 16:00 378 просмотров
, вырастут ли тарифы на вывоз мусора с 1 июля, как это произошло с другими коммунальными услугами.

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В Пензенской области региональная Госжилстройтехинспекция обнародовала информацию о том, вырастут ли тарифы на вывоз мусора с 1 июля, как это произошло с другими коммунальными услугами.

По данным ведомства, тарифы на вывоз мусора реши не повышать компании, обслуживающие Северную (Пенза, Заречный, Бессоновский, Шемышейский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, Иссинский районы), Западную (Нижнеломовский, Земетчинский, Башмаковский, Вадинский, Наровчатский, Пачелмский, Спасский районы), Восточную зоны (Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский, Сосновоборский районы).

По Южной зоне (Сердобский, Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Тамалинский районы) оператор пока не принял решение.

Таким образом, в Пензе плата за вывоз отходов для жителей многоэтажек — 3,08 рубля с квадратного метра, для частного сектора — 73,63 рубля с человека. В Заречном - 2,93 рубля и 78,87 рублей соответственно. Для жителей районов, входящих в Северную зону, — 2,087 рубля и 88,46 рублей соответственно.

В Кузнецке за мусор жители многоэтажек платят по 3,64 рубля за квадратный метр, 97,99 рубля с человека — жители частных домов. В районах, входящих в Восточную зону, - 3,32 рубля и 98,50 рублей соответственно. Такая же цена — для районов Западной зоны.


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