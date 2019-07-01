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Стали известны причины пожаров в «Пассаже» и «Коллаже»

1 июля в 16:21 844 просмотра
, которые произошли весной.

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Врио заместителя начальника главного управления МЧС по Пензенской области Дмитрий Закаткин во время совещания в правительстве региона назвал причины пожаров в торговых центрах, которые произошли весной.

Так, пожар в ТЦ «Пассаж» 3 апреля случился из-за воспламенения картонной тары от падения на них капель расплавленного металла от дугового короткого замыкания в электросветильнике. Напомним, тогда было эвакуировано 1500 человек.

«Причиной пожара в подсобном помещении ТЦ «Коллаж» 18 мая стало воспламенение горючих материалов при неосторожном обращении с огнем при курении гражданином, осуществляющим обслуживание торгового центра. Было эвакуировано 634 человека», — отметил Дмитрий Закаткин.

Всего с начала года произошло 12 пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.

«Во всех случаях обошлось без жертв, но нам надо проводить большую профилактическую работу, в том числе — с населением, сотрудниками предприятий. Самая частая причина пожаров — преступная халатность», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, количество проверок бизнеса надо снижать, но если они помогают предотвратить беду, их нужно проводить, но не для того, чтобы кого-то наказать и оштрафовать, а для того, чтобы вовремя устранять нарушения и сохранять человеческие жизни.


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