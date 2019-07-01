Златогорский рассказал подробности пожара в Кузнецке

«Возгорание произошло на территории складских помещений, которые принадлежат частному лицу. Никто не пострадал. Все службы сработали оперативно, в течение часа огонь потушили. В эпицентре возгорания находился автомобиль, скорее всего, там что-то замкнуло», — сообщил он.
По словам Сергея Златогорского, территория складов захламлена и после этого происшествия с этим будут разбираться.
Губернатор Иван Белозерцев призвал искать законные способы проверять территории частников на предмет нарушений. Сейчас рейды проводят только в рамках проверок, иначе это будет расценено как превышение полномочий.
«Надо искать возможности, устраивать проверки, не выписывая штрафы, а указывая на нарушения. Надо и бизнесу самому приглашать надзорные органы, чтобы вовремя узнавать о том, что стоит исправить», — подчеркнул он.