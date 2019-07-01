Валерий Лидин поздравил коллег с 25-летием Самарской губернской Думы

«Наши дружеские отношения, продуктивное межрегиональное сотрудничество в рамках Ассоциации законодателей Поволжья давно стали залогом совместной успешной работы по совершенствованию законотворческого процесса, методов парламентского контроля за исполнением законов. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем такое взаимодействие в решении актуальных для всех субъектов Приволжского федерального округа вопросов по обеспечению стабильности в обществе, повышению качества жизни населения будет конструктивным и плодотворным», — отметил Валерий Лидин.

Он вручил председателю Губернской Думы Геннадию Котельникову приветственный адрес и памятных подарок.

Официальным началом работы Губернской Думы принято считать 1994 год: тогда состоялся первый созыв законодательного органа, который является правопреемником губернского Земского собрания, созванного в 1865 году, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра.