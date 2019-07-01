Кувайцев проверил состояние дома на ул. Набережной реки Мойки

Женщина рассказала мэру, что дом — разрушается. Она спросила о том, когда его снесут.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы Александр Утин сообщил, что деревянный дом, построенный в 1901 году, и прилегающий к нему земельный участок находятся в частной собственности, а значит, его жильцы не имеют права участвовать в программе по переселению граждан.

Когда Виктор Кувайцев выехал на место, выяснилось, что заявительница является только собственником помещения, но фактически там не появляется, а те, кто живут, заинтересованы в сохранении постройки и прикладывают все усилия для ее благоустройства. Так, одна из местных жительниц провела в квартиру воду, подключила газовую колонку, обустроила выгребную яму и разбила небольшой огород. Она отметила, что не все собственники трепетно относятся к своему жилью, поэтому все и разваливается.

«Можно сделать вывод, что те, кто давно здесь живет, следят за домом. И, напротив, люди, которым квартиры достались по наследству, не ухаживают за жильем, чем доводят дом до разрушения», — подытожил Виктор Кувайцев.